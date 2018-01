Advocaten nodig voor afhandeling contract Bergkamp, Keizer en Spijkerman

Het gepasseerde trio Dennis Bergkamp, Marcel Keizer en Hennie Spijkerman slaat een juridische weg in om de afhandeling van hun lopende contracten te regelen. Dat meldt de Telegraaf.

Algemeen directeur Edwin van der Sar zegt tegen het dagblad dat 'het ontbinden van de contracten met het trio bij de advocaten van de respectievelijke partijen ligt en we hopen dit zo snel mogelijk afgerond te hebben'.

In een uitgebreid interview doet Van der Sar verder uit de doeken hoe het toch wel onverwachte ontslag van Marcel Keizer tot stand kwam. De situatie kwam na het bekerverlies tegen FC Twente in een stroomversnelling.

'Zoiets is geen kwestie van een gemiste kans of niet benutte strafschop. Het was wel het moment voor ons', zegt Van der Sar. 'Toch, we hebben de situatie bij het eerste elftal een half jaar bekeken en kwamen tot de conclusie dat we te weinig progressie zagen.'

Het ontslag van Keizer leidde volgens De Telegraaf een botsing in tussen Dennis Bergkamp en Marc Overmars. De laatste won de machtsstrijd en zag zijn gewenste trainer in Erik ten Hag naar Amsterdam komen.