Knooppunt De Nieuwe Meer op één na gevaarlijkste weg

Het knooppunt de Nieuwe Meer is het op één na gevaarlijkste stukje weg van Nederland, na het Keizer Karelplein in Nijmegen. Dat berekende RTL Nieuws op basis van de geregistreerde ongevallen in de periode 1 januari 2014 tot 31 december 2016.

Op het stuk snelweg, dat onder meer naar Schiphol en Haarlem leidt, zijn in drie jaar tijd 78 ongevallen geweest, waarbij 13 slachtoffers vielen. Het gaat daarbij zowel om doden als gewonden.

Niet alle ongelukken zijn juist geregistreerd, schrijft RTL Nieuws. Bij veel ongelukken is het niet duidelijk waar het incident precies plaatsvond.