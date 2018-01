Advocaten Ficq en Meijering woest op Van den Heuvel na gepeperde uitspraken

Advocaten Nico Meijering en Bénédicte Ficq zijn woest op misdaadjournalist John van den Heuvel na zijn uitlatingen in een interview. De twee advocaten en de journalist zijn al niet de beste vrienden maar Van den Heuvel wordt nu 'gesommeerd zich verder te onthouden van dergelijke uitspraken'.

Van den Heuvel liet zich in een interview met Villamedia niet al te vleiend uit over het kantoor van Ficq en Meijering. 'Het kantoor voert een manier van verdedigen die niet de mijne is, om het maar voorzichtig te zeggen. Dat ze tot het uiterste gaan voor hun cliënten vind ik goed. Maar ze hebben zo’n blind vertrouwen in die cliënten dat ze voorbijgaan aan het feit dat er ook nog wel eens een andere dan de juridische werkelijkheid kan zijn.'

'Ze moeten hand in eigen boezem steken'

Om daar aan toe te voegen: 'De verharding in het criminele milieu komt mede door het gedrag van advocaten als Meijering, die alle schuld leggen bij journalisten, rechters, mede-advocaten, politie en het Openbaar Ministerie, maar nooit eens zelf de hand in eigen boezem steken of zichzelf een spiegel voorhouden'.

De opmerkingen schoten in het verkeerde keelgat bij Ficq en Meijering. 'Deze uitspraken zijn onnavolgbaar, diffamerend, niet onderbouwd en bovenal feitelijk onjuist. Wij houden het er op dat de bewuste uitspraken zijn gedaan vanuit een kennelijk ongecontroleerde emotie. Desalniettemin is Van den Heuvel heden gesommeerd zich verder te onthouden van het doen van dergelijke uitspraken.'