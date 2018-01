Gewonde man lange tijd knel na ingestorte steiger Westpoort

Op het terrein van Westway Terminal in Westpoort is vanochtend iemand gewond geraakt nadat een steiger is ingestort. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend.

De steiger stortte rond elf uur in, de brandweer werd ingezet omdat het slachtoffer op zo'n tien meter hoogte bekneld zat onder de steigeronderdelen. Ook een traumateam is ter plaatse gekomen op het terrein aan de Octaanweg.

De brandweer heeft 2,5 uur nodig gehad om de man te bevrijden uit zijn benarde positie. Hij is uiteindelijk op een brancard gelegd, een kraan heeft hem vervolgens naar beneden gehesen. Een ambulance heeft hem naar het ziekenhuis gebracht, hij was op dat moment wel aanspreekbaar.

Beknelde man aan #Octaanweg bevrijd door de brandweer. Kraan heeft man op brancard afgehesen en overgedragen aan ambulance. Man is aanspreekbaar. — Brandweer AA (@BrandweerAA) January 15, 2018