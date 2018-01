Nieuwe kantoren bouwen? 'Kunst is integratie met de buurt'

Wethouder Grondzaken Eric van den Burg (VVD) wil meer kantoren in de stad. Daarmee wijzigt hij koers, want sinds 2011 is in Amsterdam juist ingezet op minder kantoren.

In een verklaring stelt Van den Burg dat het gebrek aan kantoorruimte op de juiste plek, slecht is voor het vestigingsklimaat van Amsterdam. Daarom worden zogenoemde aanbestedingen of tenders uitgeschreven: locaties die de gemeente aanbiedt voor ontwikkeling. Ondernemers kunnen zich melden dan met plannen en offertes.

Dat er weer ruimte is voor aanbestedingen komt volgens Van den Burg door de aantrekkende economie.

Ombouwen

Emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw ziet de plannen als een positieve ontwikkeling. 'Kantoorbouw zit woningbouw niet per definitie in de weg. De laatste jaren heeft de stad veel "afgedankte" kantoren omgebouwd tot woningen. Kantoren die nieuw gebouwd worden zijn vaak energiezuiniger, dus dat is dubbel winst', zegt De Zeeuw.

Lees ook: Heeft Amsterdam straks weer te weinig kantoren? 'Maak Zuidoost en Sloterdijk interessanter'

Toch ziet de hoogleraar ook hindernissen. 'De kunst is om kantoorruimte te integreren in de omgeving. Dat noemen we de "plint" van een gebouw, de onderste laag. Het is belangrijk dat die aansluit met de buurt. Dat is bij de Zuidas niet goed gelukt, daar is de openbare ruimte geen fijn verblijfsgebied geworden'.

Mobiliteit als uitdaging

Mobiliteit is een andere horde. 'Kantoorruimte moet goed bereikbaar zijn', zegt Bart Mispelblom Beyer van architectenbureau Tangram. 'Er moet gekeken worden naar plekken waar al OV-knooppunten zitten', zegt Mispelblom Beyer. 'Het is belangrijk dat op die locaties dag en nacht activiteit is. En: parkeernormen voor de kantoren moeten worden losgelaten: in de geïntensiveerde stad is maar zeer weinig ruimte voor de auto.'

Mispelblom Beyer hekelt daarnaast de macht die een enkele inwoner kan hebben. 'In Nederland is de unieke situatie ontstaan dat één boze buurman een project jarenlang kan uitstellen. Het democratische proces moet echt veranderd worden. We moeten, om de stad te kunnen verbeteren, het lef tonen om een andere balans te zoeken tussen het algemeen belang van de stad en dat van de enkele particulier', zegt de architect.

Wel is de architect voorzichtig positief. 'Dit soort werkfuncties kunnen echt een impuls geven aan een gebied, mits ze goed geïntegreerd zijn met de buurt. Maar ik ben er van overtuigd dat dat besef nu ook in de Stopera aanwezig is'.