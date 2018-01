Ghanese Amsterdammer Akwasi Frimpong geplaatst voor Olympische Spelen

De Ghanese Amsterdammer Akwasi Frimpong heeft zich weten te plaatsen voor de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. In het onderdeel skeleton zal hij de snelste tijd proberen neer te zetten.

Frimpong, die opgroeide in Kikkenstein in de Bijlmer, moest bij de beste 60 van de wereld horen om uit te kunnen komen voor het Afrikaanse land. Dat lukte: Frimpong staat nu 55ste op de wereldranglijst.

Het was de derde keer dat de 31-jarige Ghanees probeerde om naar de Olympische Spelen te gaan. 'Wat een opluchting, na 15 jaar. Mijn dochter zal nu weten dat je met hard werken, doorzettingsvermogen, en geloof in jezelf je dromen uit kan laten komen', zegt hij tegen Het Parool.

Bekijk hier een lange reportage over Frimpong. Daarin vertelt hij over zijn eerste periode in Nederland als illegaal, zijn bijzondere band met Johan Cruijff en zijn olympische droom.