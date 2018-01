Prins Bernhard: 'Niet deskundig genoeg om uitleg te geven tijdens woondebat'

Prins Bernhard is niet van plan om morgenavond in de gemeenteraad uitleg te geven over zijn vastgoedbezit. Hij acht zichzelf 'niet deskundig genoeg', zo blijkt uit een brief die in het bezit is van De Telegraaf.

De brief is gericht aan de griffier van de gemeenteraad. 'Met alle respect voor het belangrijke werk van de commissie vrees ik (…) dat ik niet beschik over de noodzakelijke specifieke deskundigheid of kennis om een zinvolle bijdrage aan de discussie te verlenen', zo schrijft de prins volgens De Telegraaf.

Hij is niet de enige vastgoedhandelaar die heeft afgezegd. Afgelopen week lieten bijna alle genodigde vastgoedbazen weten dat ze niet zouden komen. De hoorzitting zal gaan over de voor- en nadelen van het feit dat een kleine groep vastgoedhandelaren een groot deel van de woningen op de vastgoedmarkt in bezit hebben.

In opspraak

PvdA'er Marjolein Moorman gaf eerder aan juist te hopen dat prins Bernhard uitleg zou willen geven bij het debat. De prins kwam onlangs in opspraak, omdat hij via het genootschap Pinnacle BV maar liefst 349 adressen bezit en verhuurt in de stad.

Lees ook: Prins Bernhard 'vastgoedprins' van Amsterdam met 349 panden

Vanwege vermeende misstanden bij de verhuur van deze panden, kreeg de prins een storm van kritiek over hem heen. Zo zouden bewoners gedwongen zijn tot het betalen van sleutelgeld of zou er druk op hen zijn gelegd om te sjoemelen met de inschrijving bij de gemeente.

'Ten onrechte'

Maar de zoon van prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhove zegt zelf niet verantwoordelijk te zijn voor woonbeleid of direct verhuur van de panden. Hij vindt dan ook dat hij ten onrechte als directeur van Pinnacle BV is uitgenodigd voor de hoorzitting.

'Ik ben geen directeur van dit bedrijf, maar een minderheidsaandeelhouder. Vanuit die positie ben ik weliswaar op afstand betrokken bij de gang van zaken, maar speel ik geen enkele rol in de dagelijkse leiding', schrijft hij aan de griffier.

Lees ook: Kamervragen over prins Bernhard: 'Gaat om morele verantwoordelijkheid'

Tot nog toe lijkt het erop dat directeur Co Koning van brancheorganisatie Vastgoed Belang de enige is die deel zal nemen aan het debat. Eerder gaf Koning aan niks van het debat te weten, maar hij is alsnog uitgenodigd en heeft volgens Het Parool aangegeven aanwezig te zijn.