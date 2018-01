Veel regen en wind zorgen nu al voor drukke avondspits

De VID waarschuwt voor een drukke avondspits vanavond. Volgens de dienst waait het tijdens de spits erg hard en valt er ook nog eens veel regen.

Dat zal er waarschijnlijk voor zorgen dat er wat meer files staan dan normaal. Ook nu is dat al te zien op de weg. Zo staat het op de A10 West richting Zuid vast, en is het ook op de A10 Noord al druk.

Zoals je ziet, het waait erg hard! Daarnaast regent het ook nog eens en dat is geen goede combinatie voor de maandagavondspits. #uitkijken #file #spits pic.twitter.com/0kF2PcLiZQ — VID (@vid) January 15, 2018

Volgens Weeronline valt er tijdens de avondspits veel regen, lokaal tot wel 10 millimeter. Het waait behoorlijk hard, windkracht 7 tot 8 met windstoten tot 80 kilometer per uur.

Storm

Vanavond wordt het weer helaas niet veel beter: het blijft regenen en er is kans op onweer, hagel en windstoten. Ook morgen en woensdag krijgen we veel buien over ons heen, met misschien zelfs wat natte sneeuw. Donderdag gaat het mogelijk zelfs stormen.