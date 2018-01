Onderzoek OIS: Overgrote deel wil burgemeester met linkse achtergrond

Het overgrote deel van de Amsterdammers wil het liefst een burgemeester afkomstig van PvdA of GroenLinks. Dat is de toch wel opvallende uitkomst van een enquête door bureau OIS in opdracht van AT5.

Ruim 400 mensen werden ondervraagd: 52 procent zegt een burgervader met een PvdA-achtergrond te willen. 33 procent ziet een burgemeester met een GroenLinks-geschiedenis wel zitten. Ook D66 (36 procent), VVD (19 procent) en SP (10 procent) worden genoemd door de ondervraagden, zij mochten overigens meerdere partijen kiezen.

Halsema, Asscher en Bos

Als het over specifieke kandidaten gaat, heeft slechts een zesde van de ondervraagden een kandidaat in het hoofd. De meest genoemde namen zijn Femke Halsema, Lodewijk Asscher en Wouter Bos. Een enkeling noemde ook nog Gerdi Verbeet maar ook hier valt op allemaal politici zijn met een linkse achtergrond.

De ondervraagden mochten ook drie karaktereigenschappen kiezen die ze belangrijk vinden. Ruim de helft van de Amsterdammers wil een zwaargewicht als burgemeester met ervaring in de landelijke politiek en met financieel-economische en juridische kennis. 40 procent wil het liefst een Amsterdammer, een kwart vindt het belangrijk dat het een vrouwelijke bestuurder wordt.

Stabiel

De nieuwe burgemeester moet de nadruk leggen op de thema's veiligheid en samenleven. Ook verkeer en bereikbaarheid wordt belangrijk gevonden. Qua karakter scoren eigenschappen als informeel, stabiel en internationaal denkend het hoogst en moet de hoogste ambtenaar openstaan voor het publieke debat.

Hoe moet onze nieuwe burgemeester eruit zien? De komende vijf dagen maakt AT5 letterlijk een schets. Experts geven ons symbolen en rechtbanktekenaar Petra Urban tekent het uit.