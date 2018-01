Veel seksueel geweld tegen vrouwen en homoseksuelen: 'Er valt winst te behalen'

Het Kenniscentrum Rutgers heeft nieuwe cijfers over hoe het gesteld is met onze seksualiteit. Daaruit blijkt onder meer dat veel meer homoseksuele mannen ervaringen hebben met seksueel geweld dan heteroseksuele mannen.

Iedere vijf jaar doet Rutgers een groot onderzoek naar seksualiteit in Nederland. Dit jaar bleek daaruit dat de meeste Nederlanders tevreden zijn met hun seksleven: 92 procent van de mannen geniet van seks en 75 procent van de vrouwen. Als we niet tevreden zijn, komt dat meestal niet door de kwaliteit van de seks, maar door de kwantiteit.

Toch staan er ook schokkende cijfers in het rapport. Zo blijkt dat meer een kwart van de vrouwen weleens te maken heeft gehad met seksueel geweld, zoals verkrachting. Dat geldt ook voor 18 procent van de homo- en biseksuele mannen, tegen maar 6 procent van de heteroseksuele mannen. Ook is een kwart van de homo- en biseksuele mannen uitgescholden om hun geaardheid.

Snel actie

Volgens Ton Coenen, directeur van Rutgers, valt er op dat vlak echt winst te behalen. 'De aantallen zijn duidelijk schokkend.' Volgens Coenen is het in ieder geval reden om snel actie te ondernemen. 'We zitten middenin de #metoo-discussie. Er zijn heel veel gesprekken over seksueel geweld, maar nog maar weinig daden. We moeten dit heel concreet om gaan zetten in daden.'