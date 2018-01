Splinternieuwe fietsenstalling op de Oosterdokskade: 'Het is voorlopig nog gratis'

De nieuwe ondergrondse fietsenstalling op de Oosterdokskade is sinds afgelopen week geopend. Daar kunnen fietsers voorlopig nog gebruik van maken zonder te hoeven betalen. 'Zeker gedurende de bouw van een groot project is de fietsenstalling nog gratis', belooft gebiedsontwikkelaar Jeroen Galle.

Galle wil daarmee meer fietsers naar de fietsenstalling trekken. De fietsers die AT5 sprak zijn tot nog toe positief: 'Het was wel een druk punt, dus ik denk dat het goed is dat hij er is', aldus een voorbijganger. Een fietser hoopt dat er dankzij de stalling minder fietsen 'buiten voor de deur' staan.

Lees ook: Gemeente schroeft tarieven fietsenstalling omhoog

Fietscoaches hebben de taak gekregen om daarop te letten. Tot nog toe luisteren de fietsers volgens hen 'best goed' en parkeren ze de fietsen in de stalling. Deze is van allerlei gemakken voorzien: een borstelgoot om banden schoon te maken en de mogelijkheid om verticaal te parkeren zodat er meer ruimte is.

Ruim twee ton

Dat heeft dan ook wel wat gekost. Er is ruim twee ton subsidie in het project gestoken. Maar de investering heeft er wel voor gezorgd dat de stalling 24 uur open is en bewaakt wordt. Bovendien kunnen er maar liefst 1600 fietsen worden gestald.

Toch kiezen enkelen nog voor een alternatief. Zo gaat één van de fietscoaches zelf nog altijd naar de garage van de OBA. 'Ik heb een brommer hè.'