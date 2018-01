Ouders juichen fonds schoolgeld toe: 'Kinderen moeten dezelfde kansen hebben'

Ondernemer Duncan Stutterheim, onder meer bekend van de A'dam Toren, las dit weekend dat ouders hun kinderen van de voorschool halen omdat het te duur voor ze is. Dat vond hij een kwalijke zaak en daarom wil hij een fonds oprichten, om kinderen toch de kans te geven om naar de voorschool te gaan.

Stutterheim tweette dit weekend dat hij voor tien Amsterdamse kinderen de eigen bijdrage zal betalen en riep bemiddelde stadgenoten op om datzelfde te doen. Die tweet had meer effect dan hij had kunnen voorzien: vanmorgen zat hij aan tafel met Bert Meijer, directeur van de Flevoparkschool.

Kunnen de Amsterdammers die het goed hebben niet allemaal een gezin steunen en het betalen. Ik doe de eerste 10. Mijn twitter bereik is klein, dus graag even retweet:) alleen even manier vinden hoe we dit opzetten en faciliteren. #voorschool https://t.co/5wbRS1AJCw — Duncan Stutterheim (@DStutterheim) January 12, 2018

De tweet was een impuslieve actie, zegt Stutterheim. 'Ik dacht: ik betaal de bijdrage voor de eerste tien kinderen, en als er door die tweet nog een paar extra kinderen naar school kunnen, is het mooi. Ik help deze school hier op deze manier en ik hoop dat meer mensen zich door mijn actie aansluiten.'

Het is voor ouders zo lastig om hun kinderen op de voorschool te houden, omdat de bijdrages ervoor inkomensafhankelijk zijn. Lage inkomens worden door de gemeente geholpen, maar middeninkomens moeten het nog altijd zelf doen. Dat terwijl het ook voor hen veel geld is.

'Je hebt een huur van 800 of 900 euro per maand, plus de kosten van de andere kinderen, plus alle verzekeringen die je moet betalen, plus alle onkosten', zegt een moeder. 'Dan houd je, zelfs met een gemiddeld inkomen, niets over.'

Dezelfde kansen

Een andere moeder: 'We moeten ineens 164 euro betalen, dat kan toch niet? Zonder voorschool loopt mijn dochter misschien wel een taalachterstand op. Ik wil dat mijn kind dezelfde kansen heeft als alle andere kinderen in Nederland, zodat ze een goede toekomst heeft.'

Wethouder Kukenheim van Onderwijs is op de hoogte van het probleem. 'We gaan goed in de gaten houden wat er nu gebeurt en waar de drempels zitten voor ouders om hun kinderen naar de voorschool te brengen. Want ik vind het juist belangrijk dat de kinderen die het hard nodig hebben, daar terechtkomen.'

Het fonds van Stutterheim zal in ieder geval zo snel mogelijk in werking treden. Hij zal dat bekend maken via zijn social mediakanalen.