Drie lichtgewonden na brandje op NDSM-werf

Bij een brand in een loods op de NDSM-werf hebben vanavond drie mensen rook ingeademd. Ze zijn ter plaatse behandeld voor hun verwondingen. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk.

Dat meldt de brandweer. De brand ontstond in een bedrijf met 3D-printers, waar ook gasflessen stonden. Die konden door de brandweer op tijd weggehaald worden.

Brand bijeenkomst #NDSM is uit. Brand woedde bij bedrijf in een bedrijfsverzamelloods. Drie personen ter plaatse behandeld voor inademen rook. Betrof bedrijf met 3D printers.

— Brandweer AA (@BrandweerAA) January 15, 2018