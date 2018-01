Eigenaar avondwinkel Noord schrok niet van overval: 'Ik ben maar gaan schoonmaken'

De eigenaar van de avondwinkel in Noord, die gisteren werd overvallen, is niet heel erg geschrokken. Na de overval bleef hij zelfs gewoon open. 'Ik ging een beetje schoonmaken, en toen de politie weg was, ben ik weer open gegaan.'

Een gewapende overvaller kwam gisteren naar de avondwinkel en droeg de eigenaar, Iftikhar, op al het geld uit de kassa te geven. Iftikhar was al meerdere keren overvallen en pikte het deze keer niet. 'Ik heb een chipsrek over hem heen gegooid.'

Daardoor werd de overvaller zo bang dat hij meteen de winkel uit rende. Iftikhar zelf was niet bang, zegt zijn zoontje Abdullah. 'Een beetje geschrokken, maar na een paar minuten was alles hier weer normaal.'

De winkel La Nuit is al verscheidene keren overvallen. Vorig jaar werd bij een overval nog een kind bedreigd met een mes, in 2007 werd de toenmalige eigenaar zelfs doodgeschoten.