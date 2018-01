Geen nieuwe staking buschauffeurs: vakbonden akkoord met vervoerders

Vakbonden CNV en FNV hebben een akkoord gesloten met de grote vervoersbedrijven, zoals Connexxion en EBS. Buschauffeurs krijgen onder meer loonsverhoging en een extra pauze om naar het toilet te gaan.

De chauffeurs staakten op donderdag 4 januari de hele dag omdat ze minder werkdruk wilden. Die staking zorgde voor veel overlast. De vakbonden dreigden met nieuwe stakingsacties als de vervoerders hen niet tegemoet zouden komen. Die acties zijn door het akkoord van de baan.

'De problemen in het streekvervoer waren allang bekend', zegt Paula Verhoef, onderhandelaar van FNV. 'Hulde aan de chauffeurs die massaal voor hun rechten opkwamen, zodat er nu oplossingen komen. Jammer dat we deze afspraken met werkgevers pas konden maken na een forse staking en dreiging van vervolgstakingen.'

Het gaat om een loonsverhoging van 8,3 procent verdeeld over een periode van drie jaar. Ook zullen er in die drie jaar minimaal duizend uitzendkrachten in vaste dienst worden genomen.