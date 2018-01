Twee auto's total loss door brand in Noord

Opnieuw is er een auto in brand gevlogen in Noord. Dit keer ging het om een auto die geparkeerd stond op de Papaverhoek.

Dat gebeurde rond 4.40 uur. Door de harde wind sloegen de vlammen over naar een tweede auto. De brandweer heeft de brand geblust, maar kon niet voorkomen dat beide auto's total loss raakten.

De oorzaak van de brand is niet bekend. De politie houdt rekening met brandstichting.