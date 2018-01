Code geel ingetrokken, rest van de week onstuimig

Het KNMI heeft vanochtend code geel afgegeven vanwege gladheid die kan ontstaan door hagel. Later werd het weeralarm weer ingetrokken.

Ook Weeronline waarschuwt voor hagel. Volgens de weersite is er vanavond daarnaast kans op natte sneeuw. Morgen zijn er opnieuw winterse buien waarbij het kan onweren.

Donderdag gaat het vrijwel zeker stormen. 'In het binnenland staat een krachtige tot harde, westenwind met windstoten van 75-90 km per uur', schrijft de site. 'Tijdelijk kan de wind ook in het binnenland pieken tot meer dan 100 kilometer per uur.'

Vrijdag volgen enkele winterse buien met natte sneeuw en hagel, in het weekend valt er weinig neerslag.