'Directe trein naar Londen wil prijsoorlog met goedkope vluchten'

De treinen van Eurostar die binnenkort in vier uur van Centraal Station naar Londen rijden, zullen niet duurder zijn dan vliegen met budgetmaatschappijen. Integendeel, verwacht Daily Mail.

De Britse krant schrijft dat Eurostar naar verwachting stevig zal concurreren met goedkope vliegtickets. Daily Mail spreekt nu al van een prijzenoorlog 'op een van de meest competitieve routes op het continent'. De exacte prijs van een treinkaartje is echter nog niet bekend. Wel schrijft de krant dat de Eurostar naar verwachting twee keer per dag in beide richtingen rijdt.

De Eurostar doet een kleine vier uur over de trip, terwijl een vliegtuig nog niet eens een uur onderweg is. Daar staat tegenover dat je met de trein direct in de binnenstad van Londen uitstapt en onderweg meer comfort hebt.

Game changer

Mark Smith, expert op het gebied van internationale treinen, vertelt dat uit onderzoek blijkt dat de 'magische reistijd' voor een met vliegtuig concurrerende trein maximaal drie uur is. Maar in recente jaren staan passagiers op vliegvelden langer te wachten door veiligheidsmaatregelen en zou de kleine vier uur van Eurostar aantrekkelijk genoeg zijn.

Zowel Smith als Daily Mail verwachten dat de trein een 'game changer' zal zijn voor de manier waarop Britten naar Londen reizen.