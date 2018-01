PvdA-lijsttrekker uitgescholden voor 'hoer'

PvdA-lijsttrekker Marjolein Moorman is vanochtend naar eigen zeggen voor 'hoer' uitgescholden nadat ze over de stoep fietste.

Ze reed op de stoep omdat ze de kortste route naar school wilde nemen. Een man die met zijn dochtertje in de buurt liep was er niet van gediend. 'Je moet het goede voorbeeld geven, hoer', zou hij naar de PvdA'er hebben geroepen.

Moorman heeft over het voorval getwitterd. In dezelfde tweet heeft ze zich twee keer voor de actie verontschuldigd. 'Mag niet, sorry.'