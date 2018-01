Verdachte flatbrand Diemen verschijnt vandaag voor rechter

De 23-jarige Simona I. staat vandaag voor de rechter voor de flatbrand in Diemen. Volgens het OM heeft ze samen met haar broer, de 24-jarige Gilermo I., brand gesticht op de benedenverdieping van de studentenflat, om zo de verzekering op te lichten.

Daarbij kwam uiteindelijk de 27-jarige David Swart om het leven. Zijn vriendin en nog een tweede slachtoffer raakten zwaargewond als gevolg van de brand. De woning waar de brand die nacht van 19 juli begon, was van Simona I.

Simona werd 19 oktober gearresteerd, toen haar broer al vastzat. Enkele dagen later werd nog de 26-jarige Rachid V. aangehouden. De zaak zal vandaag nog niet inhoudelijk worden behandeld, het gaat om een pro forma-zitting.

Onderzoek in volle gang

De officier van justitie benadrukte in november dat het onderzoek nog in volle gang was, nieuwe aanhoudingen werden toen niet uitgesloten. Het OM zette in ieder geval hoog in: 'Als gevolg van het handelen van verdachte is er iemand overleden. En laten we niet de zwaargewonden vergeten, één van hen is voor altijd blind aan één oog.'