Landelijke lijsttrekkers komen debatteren over Amsterdam

Behalve de lokale lijsttrekkers, zullen ook landelijke partijleiders met elkaar in debat gaan in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.

Onder anderen Alexander Pechtold (D66), Jesse Klaver (GroenLinks), Lilian Marijnissen (SP), Lodewijk Asscher (PvdA) en Thierry Baudet (FvD) hebben zich al aangemeld voor het debat op vrijdag 9 februari. Mogelijk doen er nog meer landelijke kopstukken mee.

Het debat wordt georganiseerd door Het Parool en De Balie, omdat de toekomst van de stad ook bepaald wordt door landelijk beleid. De partijleiders zullen discussiëren over Schiphol, de woningmarkt en de groei van de stad. Het debat is live te zien via internet, schrijft Het Parool vandaag.

Morgenavond om 19.00 uur is het openingsdebat van Het Parool en AT5 met de lokale lijsttrekkers. Dat is live te zien op televisie, de website en de app.