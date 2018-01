Man (23) die uit kluisje Centraal Station stal opgepakt

De man die in mei vorig jaar voor duizenden euro's uit een kluisje bij een restaurant nabij het Centraal Station stal,is opgepakt. De politie gaf op eerste kerstdag beelden van de man vrij.

Het geld in de kluis was van een werknemer van het restaurant, die het daar had neergelegd omdat hij nieuwe spullen voor zijn interieur wilde kopen. De dader leek te weten in welk kluisje de medewerker het geld had gestopt.

Na het tonen van deze camerabeelden in het opsporingsprogramma Bureau 020, kreeg de recherche meerdere tips binnen. Hij is onlangs door rechercheurs aangehouden. Het gaat om een 23-jarige Amsterdammer.

