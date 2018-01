Dave Roelvink vond taakstraf 'een leerzame tijd'

De 150 uur die Dave Roelvink doorbracht in een bejaardentehuis, heeft hij als leerzaam ervaren. Inmiddels is de BN'er zich naar eigen zeggen beter bewust van zijn voorbeeldfunctie.

De zoon van Dries Roelvink werd in 2016 veroordeeld voor heling na een wilde nacht in een villa in Schagen. Spullen werden gestolen en sekstapes lekten uit. 'Toen ik werd veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur, koos ik ervoor om deze uit te voeren in een bejaardentehuis. Daar heb ik een leerzame tijd gehad en ik heb er een Amsterdamse kennis van 103 aan overgehouden, met wie ik na onze eerste ontmoeting na werktijd met een fles jenever naar een wedstrijd van Ajax keek', vertelt hij aan Mokum Magazine.

'Als je bekend bent, heeft het een grote impact op je zodra je iets verkeerd doet', zegt Roelvink verder. 'Ik geef onmiddellijk toe dat ik mijn hele leven een boeffie ben geweest. Een straatjochie, en zeker niet het liefste jongetje van de klas. Het duurde bij mij heel lang voordat het kwartje viel dat ik een voorbeeldfunctie heb. Vroeger had ik overal schijt aan en wilde ik me vooral niet anders voordoen dan ik ben. Nu probeer ik er beter op te letten, maar het blijft moeilijk om niet te reageren als iemand zomaar een biertje over me heen gooit', aldus de geboren Amsterdammer.