Veel Britten op zoek naar Amsterdamse baan

Er zijn opvallend veel inwoners van het Verenigd Koninkrijk op zoek naar een baan in Amsterdam. Dat blijkt uit gegevens van vacaturewebsite Indeed.

Indeed laat aan De Telegraaf weten dat dit waarschijnlijk te maken heeft met de aanstaande 'Brexit'. De gemeente werft actief Britse werknemers om naar de stad te verhuizen. Vorige maand hingen er in de Britse hoofdstad zelfs posters met redenen om naar Amsterdam te verhuizen.

Op dit moment is er in de stad veel vraag naar it'ers en technici. Zo zoeken bedrijven massaal naar handige werknemers die apps kunnen ontwikkelen, of ervoor zorgen dat bedrijven zo veel mogelijk opvallen bij zoekopdrachten. Een opvallend beroep in de top tien van moeilijk vervulbare vacatures is dat van supermarkt-manager, schrijft De Telegraaf.