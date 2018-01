Twee Govert Flincks na ruim een eeuw weer te zien

Het Amsterdam Museum is twee echte Govert Flincks rijker. De schilderijen uit 1654 zijn jarenlang in privébezit gebleven, maar de anonieme eigenaar leent de schilderijen nu uit voor de tentoonstelling 'Ferdinand Bol & Govert Flinck'.

Beide werken zijn portretten. De man is naar alle waarschijnlijkheid Johan de Mauregenault en op het andere doek staat zijn echtgenote Petronella de Panhuys afgebeeld. Althans, dat denkt het museum. In 1894 kwamen de schilderijen namelijk in privébezit en verdwenen ze van de radar. Daarom is het niet zeker wie er geportretteerd zijn door Flinck.

Lang zoek

Dat ze zo lang zoek waren, maakt de werken wel extra bijzonder. Dat vindt curator en Govert Flinck-deskundige Tom van der Molen ook. 'Het is heel fijn om weer nieuwe Flincks te hebben. Dat is misschien gek om te zeggen, want ze zijn meer dan 350 jaar geleden geschilderd, maar dat is wel het gevoel. Je hebt iets nieuws opeens, ook al zijn ze toen geschilderd.'

Vanochtend werden de schilderijen opgehangen en waren ze voor het eerst in 124 jaar te zien voor publiek. De bezoekers van het museum waren meteen enthousiast. 'Ik vind het heel bijzonder om de schilderijen te zien. Vooral de vrouw vind ik levensecht geschilderd.'

Bijzonder

De eigenaar van de doeken heeft speciaal voor deze tentoonstelling toestemming gegeven om de doeken te tonen. Ook bijzonder is dat het twee portretten zijn. Iets wat Flinck in zijn latere periode niet vaak meer schilderde. 'We hebben maar drie vrouwelijke portretten en geen enkel mannelijk portret uit die periode. Dus het voegt echt iets toe aan ons beeld van Flinck. En ik zie nu bijvoorbeeld pas voor het eerst hoe die hand doorschijnt door de jurk en dat is echt ontzettend meesterlijk gedaan.'

De tentoonstelling in het Amsterdam Museum is nog te bezoeken tot en met 18 februari.