Minderjarige neergestoken in het Museumkwartier

Een minderjarige is slachtoffer geworden van een steekpartij in de Pieter de Hoochstraat, nabij het Museumplein.

Dat gebeurde rond drie uur. Het slachtoffer had ruzie met de dader en op een gegeven moment werd het conflict fysiek. Daarbij werd de jongen gestoken met een mes. Hij is buiten levensgevaar, laat de politie weten. De jongen was nog aanspreekbaar en is met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

Een uur na de steekpartij hield de politie een andere minderjarige jongen aan als verdachte. De dader was meteen na de steekpartij gevlucht. De politie verspreidde via Burgernet het signalement van de verdachte, die opvallend grote oren heeft.

Er waren meerdere, minderjarige getuigen van de steekpartij.