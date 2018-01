'Zaak maffiamoord Rivierenbuurt overgedragen aan Italië'

De rechtszaak rondom de moord op Maffia-lid Saverio Tucci wordt waarschijnlijk overgedragen aan Italië. De Italiaanse autoriteiten zullen op korte termijn vragen om overlevering van M. Wanneer dat gaat gebeuren is nog onduidelijk.

Verdachte Carlo M. (60) zou zich morgen voor het eerst moeten verantwoorden voor de Amsterdamse rechtbank, maar de zaak is opgeschort. Dat bevestigt Leon van Kleef, de advocaat van de verdachte aan AT5.

Italië

'Het gaat om een Italiaans slachtoffer, de verdachte heeft de Italiaanse nationaliteit en heeft er alle schijn van dat het hier gaat om een conflict dat zich in Italië heeft afgespeeld', aldus Van Kleef.

Koffer

Tucci werd vermoedelijk op 12 oktober vorig jaar doodgeschoten in een woning in de Rivierenbuurt. Zijn lichaam werd in een auto gevonden, die ergens in West stond geparkeerd. Het stoffelijk overschot van het slachtoffer werd in een koffer aangetroffen.

Het Openbaar Ministerie (OM) denkt dat Carlo M. betrokken is geweest bij de moord. Het OM kon verder nog niet inhoudelijk reageren.