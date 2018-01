Directeur NiNsee stapt per direct op na stukgelopen onderhandelingen

De directeur van het slavernij-instituut NiNsee, Antoin Deul, stapt per direct op. De onderhandelingen over zijn nieuwe contract zijn stukgelopen.

Dat bevestigt het NiNsee na berichtgeving van Het Parool. Deul werd in 2016 voorzitter van het instituut en in april 2017 werd hij aangesteld als directeur. Zijn contract liep op 31 december al af, maar over zijn nieuwe contract konden NiNsee en Deul het niet eens worden.

Weerstand en vermoeidheid

Toen Deul bij NiNsee begon, nam hij zich voor om door het hele land met mensen te praten over het slavernijverleden en de emoties daarbij. Hij wilde het er op een 'normale manier' over kunnen hebben. Hij zei eerder tegen Het Parool dat de discussie over slavernij bij witte mensen veel weerstand en vermoeidheid oproept.

NiNsee gaat meteen op zoek naar een nieuwe directeur.