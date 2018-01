'De nieuwe burgemeester moet een Ajax-fan zijn'

Wat voor bestuurder heeft Amsterdam nodig? In de vijfdelige serie 'De Schets' maakt AT5 aan de hand van vijf deskundigen een profiel van de nieuwe burgemeester.

In het tweede deel van onze reeks geeft ondernemer en mede-oprichter van ID&T Duncan Stutterheim zijn visie op de nieuwe burgemeester.



'Voor de ondernemer moet 'ie een luisterend oor zijn', aldus Stutterheim. 'En qua cultuur moet het topniveau wat we hebben op topniveau blijven. Onder Van der Laan kregen we de 24-uurs vergunningen. Ik hoop dat dat positief geëvalueerd wordt en dat we daar mee doorgaan.'



Hét symbool voor de nieuwe burgemeester is wat Stutterheim betreft de Ajax-sjaal. 'Het moet wel een liefhebber van Ajax zijn natuurlijk. En als je het niet bent, dan wórd je het maar!'



Hoe moet onze nieuwe burgemeester eruit zien? Deze week maakt AT5 letterlijk een schets. Experts geven ons symbolen en rechtbanktekenaar Petra Urban tekent het uit. Bekijk alle afleveringen op AT5.nl/deschets.