Twee terugkeerders uit Syrië en Irak aangehouden op Schiphol

Op Schiphol zijn vorige week twee teruggekeerde strijders uit Syrië en Irak aangehouden. Eén van hen is een 30-jarige man die voor zijn vertrek naar het gebied in Amsterdam woonde.

De ander is een 33-jarige vrouw uit Ede, meldt het Openbaar Ministerie (OM) vanmiddag. Er was een internationaal aanhoudingsbevel voor ze, waardoor ze kortgeleden werden aangehouden toen ze los van elkaar de grens met Turkije wilden oversteken. Vervolgens zijn ze afgelopen vrijdag onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee in Nederland aangekomen.

Twee keer uitgereisd

De man was vermoedelijk al in 2013 uitgereisd om deel te nemen aan de gewapende strijd. Hij wordt komende vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Volgens het OM is de vrouw al eerder uitgereisd In 2014 verbleef ze langere tijd in het strijdgebied. In 2015 reisde ze opnieuw die kant op.