Politie zoekt naar getuigen brute overval op Jumbo Stadhouderskade

De Jumbo op de Stadhouderskade is op zaterdag 13 januari met grof geweld overvallen. De politie vertelt in Bureau 020 op zoek te zijn naar getuigen die de overvallers hebben gezien. De overvallers gingen er met de buit vandoor.

Iets voor tienen, net voor sluitingstijd, werd de supermarkt opgeschrikt door een enorme knal. Even werd er gedacht aan schoten, maar dit bleek een hamer tegen het veiligheidsglas te zijn. 'De medewerkers zijn zich een ongeluk geschrokken', aldus de politie. De slachtoffers hebben zich kunnen verstoppen in een gesloten ruimte achterin de winkel. Daar konden zij ook de poltie bellen.

Lees ook: Daders op de vlucht na geweldadige overval Jumbo Stadhouderskade

Omwonende dachten eerst dat er werd geschoten en doen in Bureau 020 hun verhaal. Dit was ook de reden dat de politie met een arrestatieteam erop af kwam. 'Als er een overval is met een vuurwapen is de standaardprocedure', zegt de politie. Helaas waren de daders al gevlogen toen het team ter plaatsen was.

Buurtbewoners begrijpen niet dat juist deze zaak doelwit is van een overval. 'Ik was vanmiddag nog eieren en brood aan het halen... Ik dacht juist dat ik veilig boven een winkel woonde', aldus een bewoner. De politie is op zoek naar mensen die de overvallers vlak voor of na de overval hebben gezien.

Inbrekers houden het niet bij uit de muur gesloopte kluis

In een andere zaak van Bureau 020 wordt duidelijk hoe wel erg sterke inbrekers in de avond van 18 oktober hun slag hebben geslagen bij een bedrijf in Amstelveen. Ze hebben een kluis van de muur gesloopt en onder meer een pinpas meegenomen. Diezelfde avond is daar nog geld mee gepint.

Tussen 22.10 en 22.45 uur vond de inbraak plaats bij een pand van een koelelementenbedrijf. De kluis die vast zat aan de muur heeft de inbrekers niet kunnen weerhouden van de diefstal. 'De daders hebben een muurtje gesloopt om de kluis eruit te krijgen', aldus de politie.

Bij de inbraak is ook een bankpas meegenomen waar waarschijnlijk dezelfde avond nog geld mee opgenomen is op de van Woustraat. 'Wij denken dat een van de daders die deze transactie heeft gedaan', aldus de politie. Van het pinnen zijn camerabeelden. De man doet zijn best zijn gezicht te bedekken, maar desondanks is hij gedeeltelijk te zien. Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in de zaak? Bel 0800-6070 of geef een anonieme tip door via 0800-7000.