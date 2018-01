Inbrakengolf in Noord: vijf inbraken in één straat in paar dagen tijd

In tien dagen tijd is er bij vijf verschillende bedrijven op de Johan van Hasseltkade in Noord ingebroken. De bedrijven hebben daardoor duizenden euro's schade en de politie vermoedt dat daar maar één dader voor verantwoordelijk is.

Het was een vervelende verrassing voor Norbert ter Hall, toen hij vanmorgen aankwam op het productiekantoor van de serie Adam en Eva: in plaats van een glazen deur, zag hij een houten deur. Net als de drie deuren in de naastgelegen kantoren. Alle deuren lijken te zijn ingegooid met stoeptegels.

Lees ook: Inbrekers vernielen raam van bedrijf in Noord met betonblok

'Ik heb het inmiddels gelukkig een beetje opgeruimd', zegt Ter Hall. 'Maar hier zie je dat de tafel beschadigd is door de steen.'

Ook bij Mady Angelino werd ingebroken. 'Er zijn drie laptops en een camera weg, en we hebben erg veel schade. We waren al van plan om te gaan verhuizen, maar daar zetten we nu wat meer vaart achter. Want we werken vaak ook 's avonds door en in het donker zit je hier niet echt lekker.'

Maatregelen

Ter Hall neemt nu zelf maatregelen: 'Wij hebben vandaag een camera laten installeren. Eigenlijk een dag te laat, maar alles wat afschrikt helpt denk ik.'

De politie roept ondertussen mensen die iets verdachts hebben gezien op om zich te melden, en zegt meer te gaan surveilleren in de omgeving.