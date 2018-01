Mister Ajax: 'Klassieker wordt lastig voor Ten Hag maar Ajax wint wel'

Aankomende zondag wordt de klassieker gespeeld. Voor Ajax de eerste keer onder leiding van Eric ten Hag. Mister Ajax (Sjaak Swart) verwacht dat het wel moeilijk gaat worden, maar gaat toch uit van 2-1 voor Ajax.

'Ze hebben een goed trainingskamp gehad, goed getraind, dat heb ik ook aan de jongens gevraagd.' Swart heeft er daarom vertrouwen in dat het zondag goed komt.

Toch is de uitslag volgens de Ajax-kenner moeilijk te voorspellen, aangezien Feyenoord volgens hem de laatste jaren steeds beter wordt. Swart hoopt daarom dat de nieuwe trainer de ploeg in een week kan klaarstomen voor de wedstrijd.

'Dooie situaties'

Ten Hag hanteert in elk geval een eigen stijl: hij legt de training vaak stil en doseert veel. 'Spelers vinden dat nooit leuk, zeker niet met dit weer. Maar het is belangrijk dat hij er toch dingen in brengt bij dooie situaties van Ajax, zoals de tegengoals.'

Naast Ten Hag maakt waarschijnlijk ook de Argentijnse verdediger Nico Tagliafico zondag zijn officiele debuut. Max Wober heeft last van zijn knie en trainde vandaag apart van de groep.