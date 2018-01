D66 en FvD sluiten elkaar niet uit voor samenwerking college

Forum voor Democratie en D66 sluiten elkaar niet uit voor het college. De beide partijen hebben geen principiële bezwaren tegen een samenwerking.

Dat zeiden FvD-lijsttrekker Annabel Nanninga en D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig vandaag in het Radio 1-programma Dit is de Dag. Van Dantzig publiceerde vandaag een column in Trouw waarin hij zich kritisch uitliet over de deelname van FvD in de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen.

Xenofobe ideeën

Hij schreef dat hij het verontrustend vindt dat FvD meedoet. Hij zegt dat hij de partij vaak xenofobe dingen hoort zeggen. Daarbij noemt hij een tweet van Yernaz Ramautarsing, nummer 2 op de lijst van FvD, waarin hij zegt de zorg van etnische Nederlanders om uit te sterven door immigratie te begrijpen. Na dat soort uitspraken zouden 'de kopstukken van PVV en FvD zich op het argument beroepen dat ze het niet zo letterlijk bedoelen'.

Nanninga ontkende in het gesprek xenofobe ideeën te hebben. Ze zei dat FvD geen moslims wil uitsluiten - 'die hebben van ons niets te vrezen' - maar het wel kwalijk vindt als kinderen bijvoorbeeld naar een Erdogan-gelieerde school gaan. 'Ik ben tegen buitenlandse financiering en inmenging en tegen een Turkse mega-moskee in Amsterdam Noord die onder direct gezag van Erdogan komt te staan.'

Geen principiële bezwaren

Toch sloten de twee het gesprek op goede voet af. Toen de presentator vroeg of ze een samenwerking in het college zouden uitsluiten, zeiden ze beiden van niet. Nanninga zei dat ze het wat prematuur vindt om over het college te praten, 'maar als we daartoe geroepen zijn, wil ik heel graag die verantwoordelijkheid, zeker ook met D66.' Dantzig: 'D66 kan met iedereen samenwerken.' Wel stelt hij daar een voorwaarde aan: 'Zolang de xenofobe ideeën niet tot uiting komen in het partijprogramma, hebben wij geen inhoudelijke bezwaren.'