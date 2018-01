Directrice J.P. Coenschool over naamswijziging: 'We willen niet verbonden zijn aan deze man'

Directrice Sylvie van den Akker is vastbesloten: de J.P. Coenschool in de Indische Buurt moet een nieuwe naam krijgen. 'We willen niet aan hem verbonden zijn. Hij heeft toch veel mensen vermoord.'

Jan Pieterszoon Coen wordt gezien als de man die namens de VOC Indonesië onderwierp als Nederlandse kolonie. Daarbij zijn duizenden oorspronkelijke bewoners de dood in gejaagd.

Lees ook: J.P. Coenschool verandert naam vanwege koloniale verleden

Dat er standbeelden en straatnamen naar dergelijke figuren vernoemd zijn, stuit de laatste tijd onder meer in Nederland op kritiek. Ook de ouders en docenten van de J.P. Coenschool vinden de naam niet meer gepast. 'We kiezen daarom voor een nieuwe naam, met een mooie en nieuwe visie', aldus Van den Akker. De nieuwe naam moet nog gekozen worden.

Coentje

Voorheen werd de school al wel eens 'Coentje' genoemd. 'Dat hadden we verbasterd, maar dat was allemaal nog niet officieel.' De geschiedenis van Coen moet volgens Van den Akker 'natuurlijk' nog wel verteld worden, maar de naamswijziging staat vast.

Eerder werd er al geopperd dat de Coentunnel een nieuwe naam moest krijgen. Eberhard van der Laan was destijds tegen. Hij vond dat de betekenis van Coen in de context van zijn eigen tijd moest worden geplaatst. 'Dat ben ik wel met hem eens. Maar toch hebben wij iets van: we laten het los', zo reageert Van den Akker.