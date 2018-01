Rochdale belooft verbetering in Dobbebuurt, bewoners geloven er niets van

Vanavond ging Rochdale in op de klachten van bewoners uit de Dobbebuurt over de slechte staat van hun huizen. De woningstichting beloofde tijdens de bijeenkomst in De Kandelaar bij Slotermeer verbetering, maar de bewoners geloofden er weinig van.

Minstens honderd bewoners waren aanwezig bij de bijeenkomst. Zij hoopten op concrete renovatieplannen van Rochdale, maar de woningstichting gaf aan pas in 2019 te beginnen met het renovatie van enkele huizen. De rest zou in 2023 aan de beurt zijn.

Lees ook: Bewoners Dobbebuurtop bezoek bij Rochdale: 'Als het waait moet ik in mijn woonkamer slapen'

Hoewel Rochdale wel beloofde dat het zou gaan om 'grote renovaties', zijn de bewoners niet gerustgesteld. Zij hadden liever gezien dat de renovaties al meteen worden ingezet.

Protest

De bijeenkomst werd gepland nadat een groep bewoners afgelopen woensdag protest voerde bij het kantoor van Rochdale. Ze zouden al tientallen jaren kampen met schimmel, lekkages en tocht.

'Wij zitten in de ellende', zegt één van de bewoners. 'Zij blijven het onderhoud maar uitstellen, terwijl wij er huur voor betalen.' Een ander: 'Het is hier niet te doen. Ik woon er met drie kinderen, maar ze zijn vaker ziek door de schimmel. Ik schrob mezelf een ongeluk, alleen al om het huis leefbaar te houden.'

Lees ook: Bewoners Dobbebuurt protesteren tegen Rochdale: 'Ik heb al vijf jaar schimmel'

De klachten zijn niet nieuw. Zelfs Brigitte de Maar van het raad van bestuur van Rochdale gaf eerder al toe dat de woningen in de Dobbebuurt slecht onderhouden zijn. 'We zijn ook druk bezig om een plan te maken, maar dat de bewoners vinden dat het lang duurt, dat kan ik me voorstellen.'

Verbetering

Er is ook al eerder verbetering beloofd, maar de woningstichting verschuilde zich telkens achter de vraag of de huizen gesloopt of gerenoveerd moesten worden. In 2009 bleek dat het ging om monumentale panden, zodat slopen niet mogelijk was. De renovatie is nog steeds niet gestart.

De buurtbewoners zijn het wachten inmiddels zat. 'Ik heb last van schimmelplekken, tocht, scheuren in de muren, het is gehorig. Als de bovenbuurman staat te plassen, hoor ik dat in mijn wc', zo vertelde een bewoner aan AT5. Over twee maanden houdt Rochdale nogmaals een bijeenkomst, ze beloven dan met beloftes te komen.