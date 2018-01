ChristenUnie presenteert kandidatenlijst met maar liefst 50 namen

De ChristenUnie heeft vandaag haar kandidatenlijst gepresenteerd. De partij, die op dit moment niet in de gemeenteraad zit, heeft vijftig kandidaten op de lijst staan.

De lijsttrekker is advocaat Don Ceder, die momenteel actief is als commissielid in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Met de lijstduwer, Orlando Bottenbley, een landelijk bekende voorganger, lijkt de partij de religieuze achtergrond te willen benadrukken.

Tweede Kamerlid

Met de grote hoeveelheid kandidaten lijkt de partij vooral zo veel mogelijk Amsterdammers te willen vertegenwoordigen. Andere kandidaten zijn namelijk Regina Mac-Nack, die in 2005 verkozen werd tot Amsterdammer van het Jaar en oprichter is van een stichting die honderden gezinnen voorziet van eten. Ze staat op plek 47. Op plek 13 staat Sander Huisman, tweede voorzitter en woordvoerder van de supportersclub van Ajax, en op plek 15 en 11 staan twee oud-voorzitters van Amsterdamse studentenverenigingen. En op plek 29 staat een privacy- en databeveiligingsexpert.

Ook staat het Tweede Kamerlid Joël Voordewind op de lijst. Met zijn plek 49 lijkt het echter onwaarschijnlijk dat hij verkozen wordt.