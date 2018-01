KNMI geeft code geel af voor gladheid

Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het winterweer. Het kan lokaal glad zijn door winterse buien, maar de sneeuw blijft in de stad waarschijnlijk niet liggen. Ook waarschuwt het weerinstituut voor zware windstoten die morgen overdag worden verwacht.

Vannacht wordt het in Amsterdam volgens Weeronline zo'n 2 tot 3 graden, en morgen wordt het onstuimig. Er trekken veel winterse buien met natte sneeuw en hagel over de stad. Het gaat ook flink waaien: er komen windstoten tot 90 kilometer per uur.

Zware storm

Toch moeten we donderdag pas echt oppassen, dan gaat het waarschijnlijk stormen. Er worden zeer zware windstoten uit het westen verwacht, tot 110 kilometer per uur. Er ook nog kans dat de storm nog zwaarder uitvalt, met windkracht 10 en windstoten tot 140 kilometer per uur. Pas in het weekend gaan we de zon waarschijnlijk weer zien.