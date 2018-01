'Vooral kleine beleggers zorgen voor hoge huizenprijzen in de stad'

Het zouden vooral de kleinere beleggers zijn die de woningprijzen omhoog duwen. Dat stelde stadsgeograaf Cody Hochstenbach volgens De Telegraaf tijdens een hoorzitting van de gemeente over de woningmarkt.

Kleine beleggers, die 2 tot 50 panden in bezit hebben, zijn steeds meer in opkomst. 'Dit zijn de wat minder ervaren beleggers die niet goed weten wat ze moeten doen als verhuurder', zo zegt Hochstenbach volgens De Telegraaf.

Lees ook: '1 op de 10 woningen naar particuliere belegger'

Zo'n 16 procent van het totale aanbod is in handen van deze groep. De kleine beleggers zouden daarmee hun aankopen tijdens de afgelopen tien jaar hebben verdubbeld, zo beweert Hochstenbach. Dat baseert hij op berekeningen van ING, De Nederlandsche Bank en het Kadaster.

'Stop met shamen en blamen'

Diverse sprekers wilden tijdens de hoorzitting wel benadrukken dat niet alleen de beleggers verantwoordelijk zijn voor de overspannen markt. 'Stop met shamen en blamen en wees zelf verantwoordelijk', stelde Sven Heinen van Makelaarsvereniging Amsterdam tegen de raad.

Lees ook: Minder huizen en hogere huren: beleggers veroveren woningmarkt

Hij zou liever zien dat de gemeente goed gaat samenwerken met andere nabijgelegen plaatsen en beleggers beboet die regels overtreden. Andere sprekers wezen bovendien op de verantwoordelijkheid van de gemeente en riepen op tot meer bouwen. Schaarste van woningen zorgt volgens hen ook automatisch voor hogere prijzen.

Boosdoeners

Co Koning van branchevereniging Vastgoed Belang was de enige afgevaardigde van de particuliere beleggers die aanwezig wilde zijn. Volgens hem zijn de 'zo'n 5500 particuliere beleggers' niet 'de boosdoeners'. Hij stelt dat er geen sprake is van massaal opkopen van panden. 'Stop met stigmatiseren', was zijn advies.

Lees ook: Prins Bernhard: 'Niet deskundig genoeg om uitleg te geven tijdens woondebat'

De gemeente had de hoorzitting georganiseerd om te praten over de voor- en nadelen van het feit dat een kleine groep vastgoedhandelaren een groot deel van de woningen op de vastgoedmarkt in bezit hebben. Prins Bernhard gaf eerder aan niet te komen omdat hij zichzelf 'niet deskundig genoeg' vond om uitleg te geven.