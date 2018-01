Drukkere ochtendspits verwacht door zware wind en gladheid

Een gepaste waarschuwing als je straks nog de weg op moet: het is waarschijnlijk drukker dan normaal. Door windstoten en lokale gladheid wordt een zwaardere spits verwacht.

Dat melden de VID en het KNMI. In de stad gaan we vandaag vooral te maken krijgen met windstoten van zo'n 80 kilometer per uur. Dat gaat volgens de weerdienst nog de hele dag duren.