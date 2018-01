Politieke kopstukken voor het eerst met elkaar in debat op AT5

Wie wordt de grootste in Amsterdam? Blijft dat D66, wordt het GroenLinks of toch één van de andere partijen? En hoe gaan de nieuwkomers zoals DENK en Forum voor Democratie het doen?

In het Calvijn College in Nieuw-West trappen we vanavond de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen af met het 'Openingsdebat'.



Stemmen

Op 21 maart gaat Amsterdam weer naar de stembus. Het nieuwe stadsbestuur zal ingrijpende beslissingen moeten nemen over bijvoorbeeld woningbouw en het omgaan met de drukte in de stad.

In dit lijsttrekkersdebat van AT5 en Het Parool zullen voor het eerst bijna alle politieke kopstukken met elkaar de degens kruisen. Hoe gaan we ervoor zorgen dat er weer plek is voor middeninkomens? Is de economische groei goed voor de stad of is de vercommercialisering doorgeslagen? En gaat het wel de goede kant op met de integratie in Amsterdam?

Het AT5/Parool-Openingsdebat zie je vanaond vanaf 19.00 uur op AT5, AT5.nl/live en Facebook.com/AT5nl