Met baksteen gewapende man sloopt drie bewakingscamera's in Buitenveldert

In Buitenveldert heeft een onbekende man begin dit jaar drie bewakingscamera's vernield en meegenomen. Dat gebeurde in nog geen half uur tijd. Omdat de politie geen idee heeft wat zijn motief is, geeft ze nu de beelden van de man vrij in AT5' Bureau 020.

De man loopt in de nacht van 1 op 2 januari rond 04.00 uur op z'n dooie gemakje voor een hospice langs aan de Amstelveenseweg. Even verdwijnt hij uit het zicht van een van de camera's. Totdat er ineens een baksteen in beeld verschijnt. Na 8 keer slaan, geeft hij het op. Hij demonteert de camera uiteindelijk met zelf meegebracht gereedschap.

Gezicht bedekt

Eén camera was blijkbaar niet genoeg: de dader vervolgt zijn weg naar het volgende apparaat. Na flink wat gerommel, gaat deze ook op zwart. Een klein halfuur later slaat de man ook nog toe bij een woning aan de Van der Boechorststraat. Ook daar is hij gefilmd door de camera die hij vernielt en meeneemt.

Waarom?

De politie heeft nog geen idee waarom de man uit is op de camera's. Er wordt niet uitgesloten dat hij meer camera's heeft vernield en meegenomen. De politie roept mensen die iets soortgelijks hebben meegemaakt zich te melden.