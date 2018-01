Annabel Nanninga: 'Gestrekt been ook politiek heel bruikbaar'

'Het is een begin', zegt Annabel Nanninga over de peiling van vandaag waarin haar partij met drie virtuele zetels debuteert in de gemeenteraad.

Forum voor Democratie is in de peiling van AT5 en Het Parool de grootste nieuwkomer in de raad. Maar het is niet de enige debutant. Ook tegenpolen DENK en Bij1 halen in de peiling zetels. 'Daar is kennelijk onder Amsterdammers dan ook behoefte aan', zegt Nanninga. 'Als Amsterdammers behoefte hebben aan die partijen, buiten dat politieke kluitjesvoetbal, dat volkomen dicht gespeelde middenveld, dan is dat natuurlijk prima.'

Dat de PvdA nog steeds acht zetels haalt, moet volgens Nanninga 'allemaal nog veranderen in de komende campagne'. Haar partij vindt dat er een 'PvdA-kartel' is in de stad, waarbij sociaaldemocratische prominenten elkaar baantjes toespelen.

Kritiek

Anderen hebben juist kritiek op Forum voor Democratie, de partij zou xenofobisch zijn. 'Dat is aan hen. Wij hebben ons eigen verhaal en wij definiëren ons niet aan de hand van wat andere partijen van ons vinden. Dat kan de kiezer heel goed zelf zien, waar Forum voor staat', zegt Nanninga.

De Amsterdamse Forum voor Democratie-lijsttrekker begint de campagne mild. Ze is juist bekend als een opiniemaker die onder andere op Twitter hard uithaalt. Maar het gestrekte been is er nog wel. 'Dat gestrekte been is ook in de politiek heel bruikbaar, denk ik. Dat gaan we ook zien vanavond en als het aan mij ligt ook na 21 maart in de raad', aldus Nanninga.

Vanavond om 19.00 uur gaan de lijsttrekkers van de grootste partijen en meest kansrijke nieuwkomers met elkaar in discussie. Het openingsdebat is live te zien op AT5, deze website en onze app.