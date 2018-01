Rutger Groot Wassink: 'Amsterdammers snakken naar een andere koers'

GroenLinks-lijsttrekker Rutger Groot Wassink is niet verrast dat drie huidige coalitiepartijen zetels verliezen in de peiling van vandaag. Zijn partij gaat er juist op vooruit. 'Volgens mij geeft dat aan dat heel veel Amsterdammers echt snakken naar een andere koers.'

Volgens Groot Wassink willen Amsterdammers 'een eerlijkere, groenere en vrijere stad'. 'En ik denk dat iedereen wel voelt dat er van alles gebeurt en dat de stad echt een andere koers moet inslaan.'

Niet alleen GroenLinks wint in de peiling van vandaag. In de virtuele gemeenteraad debuteert Forum voor Democratie van Annabel Nanninga met meteen drie zetels. 'Fijn voor haar', zegt Groot Wassink. 'Ook hiervoor geldt: we zullen het allemaal zien op 21 maart. Dit is een peiling en er zullen nog meer volgen. Vorige week was het anders, misschien is het volgende week ook weer anders.'

Te vuur en te zwaard

Dat er straks een uitgesproken rechtse partij in de raad komt, vindt Groot Wassink prima. 'Kijk, als mensen een zetel halen, dan hebben ze legitimiteit. Dus dat is ook prima. Ik vind Forum voor Democratie een partij met hele rare en afgrijselijke standpunten. En zal – als ze in de raad komen – op het moment dat ze uitsluiten en discrimineren hen te vuur en te zwaard bestrijden.'

Vanavond om 19.00 uur gaan de lijsttrekkers van de grootste partijen en meest kansrijke nieuwkomers met elkaar in discussie. Het openingsdebat is live te zien op AT5, deze website en onze app.