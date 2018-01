Gitaarlegende Santana reist af naar Ziggo Dome

Gitaarlegende Carlos Santana komt naar Amsterdam. De al jaren actieve artiest treedt op 26 juni op in de Ziggo Dome.

De Mexicaan - bekend van hits als Maria Maria en monsterhit Smooth - komt ter gelegenheid van de 'Divination Tour' naar de stad. Hij wordt gezien als de grondlegger van de latinrock. Hij was in 2016 voor het laatst in Nederland.

De kaartjes gaan aanstaande vrijdagochtend in de verkoop.