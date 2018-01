Slager Aziz die klant 90 euro te veel liet pinnen is dolblij: 'Ze is gevonden!'

Goed nieuws! De klant die liefst 90 euro te veel pinde bij slager Aziz in de Jan Pieter Heijestraat is terecht! We zochten Aziz op en één emotie voerde de boventoon: de goudeerlijke slager is dolblij.

'We hebben haar gevonden via AT5! De bank heeft me na de uitzending opnieuw gebeld om te helpen.' Degene die veel te veel had betaald in de slagerij was een vaste klant van Aziz. 'Ze komt hier af en toe voor een kippetje, beetje olijven, je weet toch', zegt de stralende Aziz. 'Ik ben blij dat ze geweest is.'

De vrouw ontving bij het weerzien de 90 euro en Aziz kreeg een bloemetje. 'Als je geen goed mens bent, heb je een probleem bij God. Daarom wilde ik dit oplossen . Nu is het allemaal opgelost. Ik ben heel blij.'

Op 20 november vond de verkeerde transactie plaats. Aziz gaf aan niet meer te kunnen slapen door het voorval: 'Jouw geld is jouw geld, mijn geld is mijn geld.'