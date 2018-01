KNMI geeft code oranje voor storm, KLM annuleert 114 vluchten

Het gaat flink waaien morgen. Tussen 11.00 en 13.00 uur geldt er in de stad zelfs code oranje, waarschuwt het KNMI.

De 'zeer zware windstoten' kunnen als gevolg hebben dat er bomen omvallen of takken door de lucht vliegen. Ook in het verkeer kunnen de windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur tot gevaar en vertraging leiden.

KLM heeft nu al 114 vluchten geannuleerd die morgen zouden vliegen. Dat zijn met name vluchten binnen Europa. Passagiers krijgen bericht van de luchtvaartmaatschappij.

De NS past de dienstregeling van morgen aan. Er rijden bijvoorbeeld minder sneltreinen rond de stad.

Rijkswaterstaat waarschuwt net als het KNMI voor hinder en gevaarlijke rijomstandigheden op de weg. Maar ook op het water is het oppassen geblazen.