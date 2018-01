Bemanning olietanker al wekenlang vast in haven

Achttien bemanningsleden zitten al vijf weken vast op een olietanker in de Amsterdamse haven. De crew heeft maar beperkte toegang tot verwarming en heet water. En ze krijgen ook geen salaris.

Dat meldt Het Parool vanmiddag. Volgens de krant kwam het schip in november vanuit Cuba naar Amsterdam om een lading koolwaterstof te lossen. Maar daar eindigde het avontuur ook. Een schuldeiser legde beslag op de tanker, waarna het anker uitging. Het schip is sinds die dag niet in beweging geweest.

De crew zit nog altijd aan boord. Volgens Het Parool gaat het voornamelijk om Filipijnen en Pakistanen. Om benzinekosten uit te sparen wordt maar één uur per dag gebruik gemaakt van warm water. Slechts een deel van het schip wordt verwarmd. Voor de rest is de crew aangewezen op dikke winterjassen. Daarnaast is er nog geen sprake geweest van het decembersalaris.

Onmenselijk

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur naar aanleiding van het nieuws. De partij wil dat het stadsbestuur zo snel mogelijk een einde maakt aan de 'slavernij-achtige toestanden'. Raadslid Tiers Bakker pleit ervoor om de acute problemen van de mensen op het schip op te lossen. "Maar wat mij betreft zijn bedrijven die zo met hun persoon omgaan niet langer welkom. Je hoort je personeel hier humaan en fatsoenlijk te behandelen".



Een inspecteur van de Internationale Transportarbeiders Federatie noemt de situatie onmenselijk. De vakbond werd gewaarschuwd door een scheepsdominee, die de mannen kleding, films en puzzels heeft gebracht. Het is onbekend hoe lang de situatie nog gaat duren. Het schip blijft liggen tot het verkocht is.