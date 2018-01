Museum Van Loon geeft rondleidingen voor blinden en slechtzienden

Museum Van Loon organiseert vanaf februari rondleidingen voor blinden en slechtzienden. De bezoekers mogen tijdens de tour objecten uit de collectie vasthouden om te onderzoeken.

De rondleiding gaat langs het grachtenhuis, de tuin en het koetshuis gaan. Tijdens de tour wordt er informatie gegeven over het huis uit de Gouden Eeuw en hoe de familie hier woonde. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan hun collectie meubels en schilderijen.

Het museum is het voormalige woonhuis van de regentenfamilie Van Loon, die vanaf 1884 in het pand aan de Keizersgracht woonde. De familie ontving dagelijks bezoek en had gastvrijheid hoog in het vaandel staan. Om die reden werd het herenhuis een open huis in de vorm van een museum.

Omdat het museum een monumentaal gebouw is, kan het geen aanpassingen doen voor mindervaliden. Daarom wordt vanaf februari gestart met een toegankelijkheidsprogramma voor blinden en slechtzienden. De rondleidingen zijn iedere eerste zondag van de maand. Ook blindengeleidehonden zijn welkom.