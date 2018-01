Commissieleden Centrum op de bres voor bedreigd Pianola Museum

Het belooft morgen een spannende dag te worden voor iedereen die het beste met het Pianolamuseum in de Jordaan voor heeft. In de commissie Financiën van de gemeenteraad wordt dan de nabije toekomst van het museum besproken.

Het stadsbestuur wil het pand in de Westerstraat waar het museum huist graag verkopen. Dit als onderdeel van de plannen in het coalitieakkoord om 250 miljoen aan gemeentelijk vastgoed te verkopen om zo schulden af te lossen.

'Dit soort plekken zijn schaars'

Liefhebbers en vrijwilligers van het museum weten zich gesteund door de bestuurscommissie Centrum. Dat nam deze week een motie aan om de maatschappelijke rol van het pand in de straat te beschermen. 'Dit soort plekken zijn schaars in dit deel van de stad', zegt indiener Elise Moeskops (D66).

'Amsterdam zet zich in op het op het behoud van de diversiteit van aanbod in winkelstraten. Functies als het Pianolamuseum horen daar gewoon bij.'

Niet weer een wafelwinkel

'Er moet ook rekening gehouden met de rol die het museum heeft in het aanbod van de binnenstad', gaat Moeskops verder. 'Dus een keer geen toeristische of commerciële functie, maar een functie voor de buurt.' De voorstanders hopen door de bescherming van de maatschappelijke functie van het pand te voorkomen dat 'er de zoveelste toeristische wafel- of ijswinkel komt'.

De commissie Financiën bespreekt morgen de toekomst van het pand in de Westerstraat.